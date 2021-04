Grave incidente sulla via Emilia: centauro in prognosi riservata al Bufalini

Ancora uno scontro auto scooter in riviera, a pochi giorni da analoghi incidenti. Ad avere la peggio un centauro a bordo di un maxi scooter che si è scontrato con una Opel Corsa sulla via Emilia all'altezza di Santa Giustina. L'incidente è avvenuto intorno alle 12.00 all'altezza del civico 286. La vettura, condotta da una donna, stava immettendosi da via Fusignano su quella principale, in direzione Santarcangelo. Lo scooter viaggiava verso Rimini, quando si è trovato improvvisamente l'auto davanti, ha cercato di evitarla senza riuscirci, finendo contro il paraurti lato passeggero. Un volo terribile per il centauro, con il mezzo finito a diversi metri di distanza.

Sul posto il 118 che lo ha stabilizzato per poi trasportarlo in codice di massima gravita al Bufalini di Cesena. Sul posto la Polizia stradale per ricostruire la dinamica e regolare il traffico.











