CRONACA Grave infortunio sul lavoro: operaio perde tre dita in un macchinario L'incidente è avvenuto in un'azienda di Montescudo-Monte Colombo. L'uomo è stato trasportato d'urgenza al "Bufalini" di Cesena, ma non è in pericolo di vita.

Grave incidente sul lavoro lunedì mattina in un’azienda di via Chitarrara, a Montescudo-Monte Colombo. Un operaio 45enne, falegname di professione, ha subito l’amputazione di tre dita dopo che la sua mano è rimasta incastrata in un macchinario

L'allarme è scattato poco prima delle 8, con l'immediato intervento del 118. I sanitari hanno prestato le prime cure sul posto, attivando l’eliambulanza da Ravenna per il trasporto d’urgenza all’ospedale “Bufalini” di Cesena. Nonostante la gravità dell’infortunio, l'uomo non è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.

