ISPEZIONE Gravi carenze igieniche e sanitarie, chiuse due case anziani a Riccione

L'Asl ha chiuso due case per anziani a Riccione: il “Lieto riposo 2”, in viale Galliano, e “Lieto riposo 6”, in viale Diaz, entrambe gestite dalla società Aquile solidali. “Molteplici e gravi criticità rilevate in occasione delle ispezioni effettuate”. È quanto emerge nel verbale d'ispezione igienico sanitaria del Comando dei Carabinieri per la tutela della salute Nas di Bologna. Che ha portato la sindaca Renata Tosi a firmare un'ordinanza urgente indirizzata al legale rappresentante della società in cui s'impone l'immediata sospensione dell'attività.

Le criticità sono state elencate anche nei verbali dei Carabinieri della Sezione Operativa del NOR di Riccione. Le inadempienze rilevate – riporta una nota delle forze dell'ordine - “sono riferite a requisiti minimi strutturali e funzionali imposti dalle Regione Emilia Romagna inerenti la sicurezza degli ospiti delle case e degli operatori”. Si fa riferimento all’assenza di sufficiente personale per l’assistenza degli anziani ospiti, ai quali si è accertato, venivano talvolta somministrati farmaci in assenza di specifiche prescrizioni mediche. Entro cinque giorni gli ospiti dovranno essere ricollocati in strutture idonee.

