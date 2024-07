ITALIA SPEZZATA IN DUE Gravi danni per maltempo al Nord, 500 interventi dei VVFF solo in Lombardia

Gravi danni per maltempo al Nord, 500 interventi dei VVFF solo in Lombardia.

Forte vento, pioggia e grandine nel milanese hanno impegnato i vigili del fuoco per tutta la giornata di venerdì: 520 gli interventi fatti in Lombardia, tra Milano, Varese, Como e Lecco

Sono stati 280 gli interventi in Piemonte, in particolare nelle province di Vercelli, Biella, Novara e nel verbanese, dove una frana composta da massi, tronchi d'albero e fango si è riversata su un tratto della SS 631, pregiudicandone la percorribilità: nessuna persona coinvolta, evacuate per precauzione 150 persone, ospiti di un campeggio a valle della strada.

Stamattina un briefing operativo per le valutazioni sulla sicurezza dello scenario in previsione dei lavori di sgombero dei detriti e l’eventuale rientro dei turisti al campeggio. Maltempo anche in provincia di Pordenone, dalla tarda mattinata di ieri i vigili del fuoco sono stati impegnati in numerosi interventi a seguito del forte vento che ha interessato il territorio: 207 gli interventi svolti prevalentemente per alberi pericolanti.



Molti alberi caduti e ramaglie finiti sulle strade in alcune zone del Friuli e di Ronchi dei Legionari, e un traliccio telefonico abbattuto nel Comune di Corno di Rosazzo su Strada Abbazia. Strade interrotte nella stessa zona e danni alla segnaletica verticale. Sono i disagi causati dal maltempo in Fvg dove nelle ultime 12 ore ci sono stati vari e brevi rovesci sulle Alpi Giulie.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: