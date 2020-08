INCIDENTE Gravi ma stabili le condizioni del motociclista sammarinese L'uomo, 57 anni, è ancora ricoverato al Bufalini

Gravi ma stabili le condizioni del motociclista sammarinese.

E' ancora ricoverato al Bufalini di Cesena il sammarinese rimasto coinvolto nella notte tra sabato e domenica in un grave incidente stradale a Rimini. L'uomo, 57 anni, residente a San Marino ma nato in Italia, era a bordo di una moto di grossa cilindrata, una BMW 1200. Attorno alle 2, all'incrocio tra viale Pascoli e via Ugo Bassi, si è scontrato frontalmente con un Suv Volkswagen, che stava svoltando verso il mare. Le condizioni del motociclista sono subito apparse gravi, tanto che è stato portato al Bufalini con il codice di massima gravità. I rilievi dell'incidente sono affidati alla Polizia Municipale di Rimini.



