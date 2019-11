Green Economy: l'Italia si rivela estremamente virtuosa

L'intervista a Ermete Realacci

Dati sorprendenti dall'ultimo rapporto sulla green economy nazionale: l'Italia è virtuosa, prima in Europa per i rifiuti riciclati, e l'occupazione green ha prodotto 100mila posti di lavoro in più nel 2018. L'Italia sa adattarsi alle sfide, e una di queste è stata senza dubbio la green economy, in questi anni rivelatasi la miglior risposta alla crisi. Ebbene, dal punto di vista ambientale l'Italia vanta non pochi primati. Symbola e Unioncamere, col patrocinio del ministero dell'Ambiente, nel loro decimo rapporto hanno calcolato 3,1 milioni di green jobs, persone che hanno trovato lavoro grazie a imprese che investono in green economy. L'occupazione green nel 2018 è cresciuta di oltre 100mila unità rispetto al 2017, con un incremento del +3,4%, rispetto al +0,5% delle altre figure professionali. Nel 2019 ci sono stati record di eco investimenti, con il 21,5%, dato più alto degli ultimi 10 anni. L'Italia è anche la prima in Europa per i rifiuti riciclati: 79%. Altri Paesi sono molto più indietro (Francia 55%, Regno Unito 49%, Germania 43%) E a fare la differenza sono soprattutto imprese di giovani, a stretto contatto col territorio.

Nel video l'intervista a Ermete Realacci, presidente fondazione Symbola