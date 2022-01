Green pass: 25 persone sanzionate su 2505 controllate a Rimini

Intensi i controlli sul rispetto delle misure anti-covid a Rimini, da parte delle Forze di Polizia, nella settimana dal 3 al 9 gennaio. Su 2505 persone controllate sul possesso di green pass sono state emesse 25 sanzioni per inadempienze. 39 invece le persone multate per mancato utilizzo dei dispositivi di protezione. 22 invece le persone denunciate per allontanamento dall'abitazione in periodo di quarantena. Nell'ambito delle imprese sono state controllate 341 attività, emesse tre sanzioni e richiesta la chiusura provvisoria di un esercizio.