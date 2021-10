START ROMAGNA Green pass: calano in Romagna autisti di bus indisponibili

Green pass: calano in Romagna autisti di bus indisponibili.

E' sceso di 17 unità, da 79 del 15 ottobre a 62, il numero di autisti di Start Romagna indisponibili dopo l'obbligo di Green pass. La società di trasporto pubblico, che cura il servizio a Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini parla di "timido ottimismo". A Forlì-Cesena ieri è stato possibile garantire il 100% delle corse, pur con 24 dipendenti indisponibili per motivi diversi, ma dove il numero è calato di nove unità. Restano sostanzialmente invariate le altre due province: a Ravenna è stato effettuato l'88% delle corse, a Rimini il 92%. In queste due province resta ancora alto il numero degli autisti non dotati di green pass: 25 a Ravenna e 28 a Rimini. Si sommano le assenze ulteriori (12 a Ravenna e 30 a Rimini).

