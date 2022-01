Green pass falsi in vendita su Telegram a 300 euro con caparra

Non si fermano le truffe legate alle certificazioni verdi false che da tempo si impongono sui social e sul web. Di recente sul gruppo Telegram "Università di Firenze contro il Green pass" è stato pubblicato un annuncio per la vendita di green pass contraffatti. Il post, secondo quanto riportato da "Repubblica" conteneva anche un tariffario e invitava gli interessati a spostarsi su un altro canale social. L'annuncio, rispetto al quale l'Università di Firenze è completamente estranea, arriva quando mancano pochi giorni all'entrata in vigore dell'obbligo vaccinale per tutto il personale accademico, che scatterà appunto il 1° febbraio. Su Repubblica è riportato il contenuto del post incriminato: "Non preoccuparti, grazie a noi potrai dimenticarti del vaccino. Come? Attraverso l'acquisto dei nostri Green pass con Qr code valido senza doverti sottoporre alla somministrazione del siero anti Covid. E riaccedere così a cinema, ristoranti e a qualsiasi altra attività che richieda il certificato verde". Il prezzo per ogni certificato era stato fissato a 300 euro con 50 euro di caparra iniziale.