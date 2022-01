Green Pass: i tabaccai italiani pronti allo sciopero

I tabaccai italiani sono pronti ad abbassare le serrande contro l'obbligo di green pass. Lo annuncia il presidente della Federazione Italiana Tabaccai Giovanni Risso, in protesta contro le disposizioni stabilite dal DPCM dello scorso 21 gennaio. Una "questione di buonsenso", si legge in una nota, "perché in tabaccheria entrano 13 milioni di italiani al giorno non solo per comprare le sigarette ma, soprattutto, per pagare le bollette, ritirare un pacco o comprare i biglietti dei bus locali".

Risso riconosce l'importanza della certificazione verde, ma ricorda l'impegno dei tabaccai per garantire servizi essenziali ai cittadini. Ritiene che l'obbligo di Green Pass negli esercizi porterebbe al caos, con il rischio che i non possessori si rivolgano al mercato clandestino per l'acquisto di sigarette. Previsto a breve un incontro fra la FIT e il sottosegretario alla salute Andrea Costa per chiedere una revisione delle misure, altrimenti - scrive - "lo sciopero sarà inevitabile".

