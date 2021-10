PROTESTA Green Pass: il giorno più lungo, Italia a rischio blocco

Italia blindata nel giorno del Green pass obbligatorio per i lavoratori. Prime proteste ai porti di Trieste, dove già circa 2.000 lavoratori si stanno riunendo davanti al 'varco 4', e di Genova, dove è stato bloccato il 'varco Etiopia'. A Venezia, invece, la situazione sembra tranquilla, così come al porto di Napoli, con tutti i lavoratori che si sono presentati al lavoro. Il prefetto avverte: 'Sciopero non autorizzato, partecipare è reato'. L'Autorità di garanzia chiede la revoca. Ma per i promotori la mobilitazione è legittima: 'Pronti a discutere solo se il governo fa slittare il pass al 30 ottobre'. Tornano in piazza a Roma i no vax al Circo Massimo.

