Green pass: l'obbligo scatta dai 12 anni, ecco le regole Maxiprotesta a Torino al grido di "libertà"

Green pass: l'obbligo scatta dai 12 anni, ecco le regole.

Gli italiani si vaccinino, devono proteggere se stessi e le loro famiglie. E il green pass non è un arbitrio. Ma senza vaccinazione si deve chiudere tutto di nuovo. È l'appello di Mario Draghi durante la presentazione dei nuovi provvedimenti del governo. Dal 6 agosto Green pass obbligatorio per sedersi al ristorante e nei bar al chiuso. Servirà anche per i grandi eventi, cinema, palestre e per andare allo stadio. Sarà valido con una dose di vaccino, tampone negativo delle 48 ore prima o per chi è guarito da 6 mesi. Restano chiuse le discoteche ma il sottosegretario alla Salute Andrea Costa invita ad una "riflessione" per le riaperture.

Nuovi parametri: la soglia per la zona gialla al 10% delle terapie intensive e al 15% delle ospedalizzazioni. Lo stato di emergenza fino al 31 dicembre. Scatta dai 12 anni d'età l'obbligo di Green pass introdotto dal decreto legge Covid approvato n Consiglio dei ministri. Lo spiegano fonti di governo, sottolineando che sono esclusi coloro che per età non possono fare il vaccino e quindi i minori di 12 anni.

A Torino maxiprotesta ieri sera contro Green Pass e vaccini al grido di "libertà".

