Green pass, mascherine e tamponi: Draghi annuncia nuova stretta anti-covid

Si va verso una nuova stretta anti-covid in Italia. "L'arrivo di Omicron - spiega il Presidente del Consiglio Mario Draghi alla conferenza stampa di fine anno - ha aperto una nuova fase della pandemia, il governo domani deciderà sulla base dei dati".



Verrà valutato l'utilizzo della mascherina all'aperto, e non è esclusa in alcuni casi l'ipotesi tampone ai vaccinati. "I vaccini - afferma il premier - restano lo strumento di difesa migliore dal virus" e la terza dose è la priorità. Domani anche la nuova durata del Green pass, perché si è scoperto che la seconda dose declina più rapidamente di quanto si pensasse all'inizio. Per ora non si parla di lockdown per i non vaccinati, ma ogni risposta è sul tavolo, chiarisce il premier. E per la scuola le vacanze natalizie non saranno allungate.



"L'obbligo vaccinale resta sempre sullo sfondo, non è stato mai escluso", ha detto Draghi, ricordando che è stato già esteso ad alcune categorie ."Valuteremo se estenderlo ad altre, non so se sarà discusso domani nella cabina della regia, ma specie se i dati continueranno a peggiorare, sarà in discussione in tempi brevissimi".

"Se serve potenzieremo lo screening nelle scuole, serve il testing e la vaccinazione di tutti e oggi anche dei bambini. Tutto è necessario per difendere quel poco di normalità che avevamo raggiunto", ha aggiunto.



Draghi ha inoltre sottolineato che sono state somministrate "15,6 milioni di terze dosi e raggiunto 3/4 della popolazione". "Perciò invito tutti a continuare a vaccinarsi e fare la terza dose, questa è la priorità". Alla cabina di regia domani sui discuterà "ad esempio di mascherine anche all'aperto, oggi son previste in caso di grandi assembramenti", dell'uso "di mascherine FFp2 , in particolare in certi ambienti chiusi". E "non è esclusa l'applicazione del tampone" perché "c'è un periodo nel green pass in cui la protezione delle prime due dosi decresce e la terza non è ancora stata fatta. In quel periodo è utile tampone", ha detto il presidente del Consiglio spiegando che si tratta di "tutti sistemi per cercare di rallentare la diffusione del virus".



La conferenza stampa integrale di Draghi

