Continua a rallentare intanto l'ondata pandemica in Italia. Dal 15 ottobre smart working solo se migliora i servizi

Green Pass: oltre 200 violazioni accertate dai Nas.

Continua ad attenuarsi l'ondata pandemia in Italia, solo 4 le Regioni a rischio moderato nell'ultimo monitoraggio. Sempre in calo Rt e incidenza, migliorano anche i reparti ospedalieri. La curva decresce lentamente anche tra i giovani malgrado la riapertura delle scuole, tranne che per i piccoli da 0 a 9 anni.

Dal 15 ottobre prossimo ritorno in ufficio in presenza per oltre tre milioni di dipendenti pubblici. Sul lavoro agile previsto a breve un decreto con nuove linee guida: si potrà fare solo se migliora servizi ad efficienza.

Aumentano i controlli sul green pass: 236 le violazioni accertate dai Nas. Dall'entrata in vigore della normativa ispezionate oltre cinquemila attività. Delle 236 sanzioni, 128 fatte ai titolari di esercizi commerciali, in particolare ristoranti, bar, palestre, sale scommesse e sui mezzi di trasporto, per un totale complessivo di 94mila euro di sanzioni.

