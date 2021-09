Green Pass: pochi alla protesta del popolo del 'No'

Da Milano a Napoli per ora non c'è stato il temuto assalto dei manifestanti no Green pass. Più giornalisti, curiosi e forze dell'ordine fuori dalla stazione di Porta Garibaldi a Milano, mentre i no vax napoletani hanno disertato l'appuntamento dinanzi alla stazione ferroviaria di piazza Garibaldi, a Napoli. All'appuntamento si è presentato solo Raffaele Bruno, segretario del Movimento idea sociale, in compagnia di un'altra persona. Due professori di Torino hanno denunciato ai carabinieri essere stati respinti dal preside della scuola dove insegnano, perché sprovvisti del Green pass: il certificato medico che hanno mostrato non è stato ritenuto valido per entrare in classe. Un episodio simile anche a Milano.







La Polizia Postale sta monitorando i canali Telegram legati in particolare ad ambienti dei no vax, per vigilare contro la diffusione illegale di contatti privati di persone finite nel mirino di alcuni gruppi, come quello del presidente Stefano Bonaccini, oltre a identificare i responsabili di minacce ed eventuali episodi che possano profilare il reato di istigazione a delinquere.