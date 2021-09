Green Pass: pochi alla protesta del popolo del 'No' Il Green pass diventa obbligatorio per scuole, treni, aerei e bus a lunga percorrenza, quasi nessuno alla protesta del popolo del 'No'

Green Pass: pochi alla protesta del popolo del 'No'.

Da Milano a Napoli per ora non c'è stato il temuto assalto dei manifestanti no Green pass. Più giornalisti, curiosi e forze dell'ordine fuori dalla stazione di Porta Garibaldi a Milano, mentre i no vax napoletani hanno disertato l'appuntamento dinanzi alla stazione ferroviaria di piazza Garibaldi, a Napoli. Flop della manifestazione 'No Pass' nelle stazioni ferroviarie romagnole. Il servizio di trasporto è proseguito regolarmente nel primo pomeriggio. Alle 15 il movimento contrario al Green pass, che da oggi è obbligatorio anche per i treni a lunga percorrenza, si era dato appuntamento in diverse stazioni italiane tra cui Rimini, storica roccaforte del movimento No vax, per protestare e bloccare i treni. Ma all'appuntamento di piazzale Cesare Battisti si è presentata solo una manciata di persone. La stazione era blindata, con un importante spiegamento di forze dell'ordine, come le altre principali della regione.

La Polizia Postale sta monitorando i canali Telegram legati in particolare ad ambienti dei no vax, per vigilare contro la diffusione illegale di contatti privati di persone finite nel mirino di alcuni gruppi, come quello del presidente Stefano Bonaccini, oltre a identificare i responsabili di minacce ed eventuali episodi che possano profilare il reato di istigazione a delinquere.

