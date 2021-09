ITALIA Green pass: sindacato, risposte su badanti vaccinate con Sputnik Non solo San Marino in attesa di sapere cosa accadrà dopo il 15 ottobre

Green pass: sindacato, risposte su badanti vaccinate con Sputnik.

Dare una risposta per le badanti e le colf che lavorano in Italia e sono vaccinate con lo Sputnik, in vista dell'obbligo di Green pass per tutti i lavoratori, che scatterà dal 15 ottobre. A chiederlo al Governo e alle istituzioni è la Fnp-Cisl, la Federazione nazionale dei pensionati della Cisl, dopo "le numerose segnalazioni" ricevute dalle famiglie che rischiano di non potersi più avvalere del sostegno della badante, e i casi segnalati in alcune case di riposo per anziani. "Se il vaccino Sputnik non è riconosciuto in Europa, come faranno a continuare a lavorare le badanti e le colf, provenienti dai Paesi europei dell'Est, che prestano la propria attività presso anziani e non autosufficienti, e che sono state vaccinate con lo Sputnik, non valido per ottenere il Green pass in Italia?", chiede l'Fnp.

Allora, prosegue, "saranno costrette a fare il tampone rapido ogni due giorni a spese loro, a fronte di stipendi per niente importanti. Inoltre, proviamo a immaginarci un anziano che ha bisogno di essere accudito: sarebbe in grado di controllare con l'app il certificato verde?". Per questo, secondo il sindacato dei pensionati, "è necessario che il ministero ci dica come intende risolvere questo problema. Il rischio è di lasciare famiglie e molti anziani senza badanti e colf, sapendo che una persona non autosufficiente ha bisogno di aiuto per svolgere attività essenziali (alzarsi da un letto, lavarsi, vestirsi, mangiare) e continuare a vivere la propria vita con un minimo di dignità".

