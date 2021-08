CORONAVIRUS Green Pass, via libera del Comitato tecnico scientifico alla validità per 12 mesi L'Unione Europea avvia la procedura per vietare l'ingresso a non vaccinati di Stati Uniti, Israele, Paesi Balcanici e Libano

Attualmente il Green Pass vale 9 mesi ma il Comitato tecnico scientifico ha già dato l'ok per allungarne la validità a un anno. Così come sembrano allungarsi anche le restrizioni per chi non lo possiede: la presidenza di turno slovena dell'Unione Europea infatti ha avviato la procedura di revisione della lista dei Paesi che possono viaggiare verso l'Ue, proponendo il divieto di viaggi nell'Unione per i cittadini non vaccinati di Stati Uniti, Israele, Montenegro, Kosovo, Nord Macedonia e Libano. La procedura scritta scadrà lunedì alle 14: se nessuno dei 27 Stati membri di qui ad allora avrà obiezioni, il divieto diventerà effettivo. E mentre la Sicilia è la prima Regione a tornare in zona gialla, il monitoraggio settimanale parla di lieve discesa per l'indice di trasmissibilità del contagio Rt. In India vaccinate 10 milioni di persone in un sol giorno, il premier indiano Narendra Modi ha definito il traguardo una “impresa epocale” per un Paese che conta oltre 1 miliardo e 300 milioni di abitanti. Solo il 15% della popolazione ha ricevuto due dosi, mentre in Israele sono già 1 milione e 800mila i vaccinati con la terza dose.

Nel servizio l'intervento di Giovanni Rezza, Direttore Generale della Prevenzione presso il Ministero della Salute

