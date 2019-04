Greta Thunberg in Senato: "Noi giovani non scendiamo in piazza per farci i selfie"

Per lanciare il suo messaggio, la presidente del Senato ha voluto invitare il simbolo della mobilitazione mondiale contro l'indifferenza della comunità internazionale rispetto ai cambiamenti climatici, Greta Thunberg, che ad appena 16 anni vanta un passato, ed un presente, di attivista di spicco, da quando sedeva in strada, nella sua Svezia, per iniziare lo sciopero per il clima da sola, e che ora mobilita le masse, soprattutto di giovani. Anche in Senato c'era il tutto esaurito per vederla, fotografarla, sentirla. Lei, minuta, silenziosa, non sembra frastornata da questo successo planetario, ma ha parlato, al solito, in modo molto chiaro. Purtroppo dopo le splendide parole, gli applausi, conclude, nulla viene realmente fatto per evitare la distruzione del pianeta, oggi al mondo non esistono modelli virtuosi cui ispirarsi: questa va trattata come una vera crisi o non riusciremo mai a fermarla.





Nel video gli interventi di Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato, e di Greta Thunberg