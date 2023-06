Grinta, passione e forza: in 24.000 al concerto di Vasco Rossi

"Gallo" e Vasco

L'abbraccio di Rimini a Vasco Rossi, 27 anni dopo l'ultimo concerto in riviera, si è fatto sentire eccome. Ieri sera per la data zero del tour, che partirà ufficialmente martedì 6 giugno a Bologna, erano in 24.000 al Romeo Neri. Una vera e propria invasione, ma ben gestita dal Comune grazie all'allestimento di parcheggi, servizi navetta e aree dedicate. C'è chi comunque ha dormito in tenda per assicurarsi la prima fila, ma per il Kom il suo “popolo” è disposto a questo ed altro.

In oltre tre ore di concerto cantati tutti i vecchi e nuovi successi. Con il “Gallo”, lo storico bassista imolese Claudio Golinelli, non è mancato poi un duetto speciale per elogiare il popolo romagnolo colpito dall'alluvione.