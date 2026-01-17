POLITICA ITALIANA Groenlandia, Scotti: “Meloni nel ruolo di pontiere, collante tra UE e USA” L'analisi di Marco Scotti, Direttore di Affaritaliani.it

"Il fatto della settimana sicuramente riguarda la Groenlandia, perché la politica estera, come in questo caso, si lega direttamente con quelle che sono le vicende interne del nostro paese. Facciamo un passo indietro: Trump annuncia di voler in qualche modo trovare un accordo, o un non accordo, ma insomma, di occupare definitivamente la Groenlandia per le terre rare, per la posizione strategica nei commerci, e subito dopo altri Paesi Europei in qualche modo rispondono, annunciano che verranno schierate le truppe. Cosa succede? In Italia a questo punto si apre un grande dibattito, perché, da una parte, c'è la NATO senza gli Stati Uniti, dall'altra ci sono gli Stati Uniti, quindi Giorgia Meloni si trova in un momento particolarmente complesso, cioè quello di decidere se vuole stare con Trump in qualche modo facendo poi da pontiere con l'Europa, o invece stare con gli altri paesi della NATO, inasprendo però quelle che sono le relazioni con il Presidente Trump. E la risposta ci sta arrivando a mano a mano che la Premier va avanti nelle sue dichiarazioni della settimana, perché è stata in Giappone recentemente e comunque è sembrato che avesse un atteggiamento non del tutto collaborativo con Trump, quindi non ha alcuna intenzione di lasciare che Trump abbia strada libera nell'Artico, ma al tempo stesso non vuole neanche accodarsi in maniera quasi scontata a Francia e tutti gli altri Paesi, che hanno già annunciato di essere pronti a schierare delle truppe in Groenlandia.

La verità è che in questo momento l'idea che frulla nella testa di Giorgia Meloni è quella di diventare un ruolo importantissimo di pontiere, cioè quello che sia tra USA e Unione Europea una sorta di collante. Se Giorgia Meloni riesce in questo ruolo, si assicura che l'Italia diventi, a 80 e più anni dalla fine del secondo conflitto mondiale, un punto nevralgico all'interno dello scacchiere internazionale e non soltanto una zona di confine tra le potenze che si sono alternate in questi 80 anni".

Nel video l'analisi di Marco Scotti, Direttore di Affaritaliani.it

