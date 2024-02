Grosso incendio nel milanese: Vigili al lavoro tutta la notte. Si teme per la qualità dell'aria

I vigili del fuoco di Milano sono stati impegnati con nove squadre a Truccazzano, nel Milanese, per un incendio che ha colpito l'azienda Arcadia, specializzata nella produzione di materiale plastico. In supporto alle squadre di Milano sono presenti, tra gli altri, i vigili del fuoco di Monza e Bergamo. Nell'incendio non sono rimaste coinvolte persone e i vigili del fuoco hanno cercato di contenere e circoscrivere le fiamme evitando il coinvolgimento delle aziende vicine. Il capannone interessato dall'incendio è andato distrutto.

I tecnici del gruppo Base di Arpa (Agenzia regionale per l'ambiente) Lombardia hanno effettuato le prime misurazioni in seguito all'incendio. La porzione di capannone coinvolta, di circa cinque mila metri quadrati, è un deposito di materiale plastico. "Ci attendiamo in aria gli inquinanti tipici della combustione dei materiali oggetto del rogo che, essendo in forma gassosa, tenderanno a rarefarsi in atmosfera", spiega Arpa Lombardia.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: