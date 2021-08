LA FAGGIOLA Grosso incendio nella notte fra Monte Cerignone e Macerata Feltria L'odore di fumo avvertito anche a San Marino

Nella notte un grosso incendio è divampato nei boschi attorno all'abitato fra Monte Cerignone e Macerata Feltria, in località La Faggiola. Sono andati in fiamme circa 15 ettari di sottobosco, che hanno richiesto circa 8 ore a Vigili del Fuoco e Protezione Civile per domare il rogo. Nessuna casa o mezzo sono rimasti coinvolti. L'odore di bruciato è stato avvertito anche in alcune zone di San Marino.

"Se non ci sono danni gravi a case e persone è grazie al grande lavoro dei Vigili del fuoco e della nostra Protezione Civile - dichiara su facebook l'Assessore Regionale delle Marche Stefano Aguzzi - oltre che di agricoltori che con i loro mezzi hanno creato varchi tagliafuoco nei campi per tutta la notte". In mattinata sono stati utilizzati anche gli elicotteri della Protezione Civile per lanciare acqua sulle fiamme.

