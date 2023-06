CRONACA Grosso incidente sulla Tolemaide, auto scaraventata, cinque veicoli coinvolti Il ferito più grave si trova al Bufalini di Cesena

Oggi mercoledì 28 giugno, poco prima delle 7 sulla strada Tolemaide di Rimini si è verificato un incidente che ha coinvolto in totale cinque veicoli: tre auto, un camion e un furgoncino. Stando alle prime ricostruzioni, una Panda proseguiva in direzione mare-monte e doveva svoltare in via Variano; da dietro è sopraggiunto un camion che ha tamponato la vettura e l'ha scaraventata nella corsia opposta. A sua volta l'auto ha colpito un'altra automobile il cui impatto ha coinvolto un'altra auto e un furgoncino. Sul posto, varie vetture della Polizia Municipale per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, i vigili del fuoco e i soccorsi del 118, che hanno poi chiamato l'eliambulanza per trasportare la persona con le ferite più gravi all'Ospedale Bufalini di Cesena. Pare nessuno sia in pericolo di vita; i danni ad alcune delle vetture invece sono stati importanti. La strada è rimasta per ore chiusa al traffico con conseguenze sulla viabilità.

