Gruppo Costa, oggi lavoratori in sciopero.

Dipendenti del gruppo Costa in sciopero nella giornata di oggi: oltre 500 lavoratori, come riporta il Corriere di Romagna, tra stagionali, e fissi, che lavorano per Oltremare, Aquafan, Italia in Miniatura e Acquario di Cattolica. Oltre allo sciopero, spalmato sull'intero turno di lavoro, è previsto anche un presidio, dalle 10 alle 12, davanti al parco Oltremare di Riccione.

L'obiettivo del sindacato era uniformare i trattamenti economici dei lavoratori dei diversi parchi, ma dall'azienda, dicono, è arrivato un secco "no". Da Costa la richiesta per la convocazione di un incontro per il prossimo lunedì, ma, spiega il sindacato, per evitare un colloquio meramente interlocutorio volto solo ad allungare la trattativa, la decisione di lanciare una giornata di mobilitazione.

Gli organizzatori precisano che la cura degli animali custoditi nei parchi verrà comunque garantita nonostante la mobilitazione.

In una nota stampa il gruppo Costa ha ribadito la volontà di trovare un accordo e confermato l'incontro previsto per lunedì prossimo.



