SOSTENIBILITÀ E TERRITORIO Gruppo Delta Motors sbarca a Rimini. Previste 20 assunzioni. Sadegholvaad: "Città appetibile" Presenti all'inaugurazione autorità cittadine e politici italiani

Il Gruppo Delta Motors sbarca per la prima volta in Emilia-Romagna ed è pronta a investire sul territorio. Inaugurato sabato 15 marzo a Rimini il primo showroom fuori regione di un noto marchio automobilistico tedesco, puntando ad ampliare il proprio team, con l'assunzione di 20 nuovi collaboratori. Risorse che andranno così ad aggiungersi ai 100 dipendenti già impiegati nelle due sedi marchigiane di Ancona e Montecosaro (Macerata). Le procedure di selezione saranno avviate nei prossimi mesi.

Presenti al taglio del nastro, il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, l’assessore alle Attività economiche del Comune, Juri Magrini, il vescovo Nicolò Anselmi, passato per portare il suo saluto, oltre a diversi esponenti della politica come il presidente della Commissione agricoltura alla Camera dei Deputati, l'onorevole Mirco Carloni, e il senatore Marco Croatti. “Rimini accoglie sempre le imprese che scelgono il nostro territorio — ha detto Sadegholvaad — L'arrivo di un marchio auto importante è di assoluto prestigio, ma anche una certificazione dell'appetibilità della città. Ho una venerazione per le aziende sane, che portano lavoro e rispettano i lavoratori”.

“Un chiaro segno della nostra crescita e del nostro impegno concreto verso l'innovazione, l'eccellenza e lo sviluppo sostenibile del territorio — ha affermato Luigi Lucentini, titolare del Gruppo Delta Motors — È anche un'opportunità per riconoscere il lavoro prezioso di tutti i nostri collaboratori, che hanno giocato un ruolo fondamentale nel rafforzare le solide relazioni costruite nel tempo, alla base del nostro successo. Siamo certi che la dedizione del nostro team, unita alla sinergia con le istituzioni locali, costituisca la chiave per affrontare le sfide future e per contribuire attivamente allo sviluppo della comunità”.

