RIMINI Guardia di Finanza e Confcommercio provinciali, incontro al vertice Ribadita la collaborazione nella tutela del tessuto economico sano.

Guardia di Finanza e Confcommercio insieme per la legalità e lo sviluppo del territorio. Incontro istituzionale, rinsalda la collaborazione tra mondo dell'imprenditoria locale e il Corpo specializzato in materia economico finanziaria. Ci sono il Comandante Provinciale delle Fiamme Gialle, Alessandro Coscarelli, il Direttore di Confcommercio - Imprese per l'Italia della Provincia di Rimini Andrea Castiglione e il Presidente di recente nomina, Giammaria Zanzini. Sul tavolo, i problemi del commercio di prossimità; i progetti di rigenerazione urbana che stanno prendendo forma; la prevenzione di infiltrazioni criminali e la sicurezza delle aree sensibili; la legalità come principio della concorrenza leale; il contrasto a contraffazione e abusivismo.

“Guardia di Finanza come presidio – ha detto Coscarelli – sottolineando la vocazione sociale del Corpo e il ruolo a difesa delle imprese sane, nell'importanza della sinergia con le associazioni di categoria per iniziative di prevenzione e contrasto ai fenomeni distorsivi del mercato”. “Territorio, tessuto economico e turismo hanno bisogno di guardare al futuro con fiducia – dice il Presidente Confcommercio Zanzini – insieme ad una riqualificazione che non può prescindere da legalità, decoro, sicurezza. Auspica poi l'incremento numerico delle forze dell'ordine, strettamente collegato alla celere costruzione della Cittadella della sicurezza”. Una stretta di mano che, per Zanzini, “suggella la collaborazione per una Provincia più vivibile per i cittadini, appetibile per i turisti, gratificante per chi fa impresa e per chi lavora a tutela del territorio”.

