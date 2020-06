Guardia di Finanza: nel 2019 scoperti 43 evasori totali e sequestrati beni per 35 mln a Rimini

Celebrati a Rimini i 246 anni dalla fondazione della Guardia di Finanza, alla presenza del Prefetto, Alessandra Camporota, con la deposizione di una corona di alloro a ricordo di tutti i caduti del Corpo ed una breve cerimonia per effetto delle restrizioni Covid-19.

Le Fiamme Gialle hanno poi reso noto il bilancio operativo dell’attività svolta in provincia: lo scorso anno, 4300 interventi ispettivi, con 43 evasori totali verbalizzati e il sequestro patrimoniale di beni illecitamente accumulati dalla criminalità per oltre 35 milioni di euro, nonché la segnalazione all’Autorità Giudiziaria di 71 persone per frode fiscale e 34 per reati di riciclaggio di danaro e altre utilità di provenienza illecita per un valore di oltre 80 milioni di euro.

Durante l’emergenza covid-19, ha effettuato 9000 mila interventi sul territorio provincial a tutela della salute pubblica, con il sequestro di 40 mila litri di gel ed oltre 12 mila DPI illecitamente introdotti nel mercato. Bilancio illustrato dal Comandante Provinciale, Col. Antonio Giuseppe Garaglio e dal Comandante del Reparto Operativo Aeronavale, Ten. Col. Fulvio Furia,