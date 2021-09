Guardia di Finanza Rimini: sequestrati capi di abbigliamento contraffatti e giocattoli non sicuri

Guardia di Finanza Rimini: sequestrati capi di abbigliamento contraffatti e giocattoli non sicuri.

I militari della Guardi di Finanza di Rimini hanno sequestrato un centinaio di capi d'abbigliamento in un negozio a Rimini che vendeva merce con marchi contraffatti. La segnalazione è partita da una mamma che, dopo aver acquistato un capo di abbigliamento per la figlia neonata, non si è vista fare lo scontrino. I finanzieri si sono dunque recati presso il negozio di bigiotteria e chincaglieria a Rimini, gestito da un cittadino originario del Bangladesh, dove, oltre alla mancata emissione del documento commerciale, è stata riscontrata la vendita di capi di abbigliamento riproducenti i marchi registrati “TIK TOK”, “ME CONTRO TE”, “AMONG US”, “FORTNITE” e “BRAWL STARS”, contraffatti, privi di qualsiasi logo o ologramma anticontraffazione. I militari hanno dunque proceduto al sequestro amministrativo di un centinaio di capi di abbigliamento denunciando a piede libero il titolare dell’esercizio commerciale.

