ANCONA Guardia di Finanza scopre riciclaggio per 120 milioni di euro Operazione all'alba, 12 arresti: società avrebbero utilizzato anche agevolazioni stanziate per l'emergenza coronavirus

Guardia di Finanza scopre riciclaggio per 120 milioni di euro.

Ad Ancona 12 arresti, con 9 persone in carcere e 3 ai domiciliari, in una operazione della Guardia di Finanza e il gruppo d'investigazione sulla criminalità organizzata, Scico, impegnati insieme in una indagine su associazione per delinquere, bancarotta fraudolenta, reati fiscali, riciclaggio e auto-riciclaggio che coinvolge 132 indagati, e un totale di 120 milioni di euro. L'obiettivo sarebbe stato utilizzare società per avanzare richieste di agevolazioni e misure a sostegno dell'economia stanziate a seguito dell'emergenza coronavirus.



I più letti della settimana: