Guasti e ritardi, Ferrovie dello Stato presenta un esposto

Nel video l'intervista a Raffaele Speranzon, senatore Fratelli d'Italia

“C'è sempre più bisogno di contenuti verificati, il lavoro dei giornalisti è fondamentale”. Parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che al Maxxi ha visitato la mostra fotografica realizzata dall'Ansa in occasione degli 80 anni dell'agenzia. Il Quirinale avrebbe espresso alcuni rilievi riguardo il Ddl sicurezza, che sta andando verso la terza lettura parlamentare. Il ministro della Giustizia Nordio ha puntualizzato di non aver mai parlato di “scudo penale” per le forze dell'ordine, inteso come impunità, ma di “maggiori tutele che riguardano tutti i cittadini”. Intanto però Fratelli d'Italia presenta una petizione per rafforzare le tutele in favore di donne e uomini in divisa. Anche la Lega ha il suo da fare, impegnata a difendere il ministro Salvini dai molteplici attacchi delle opposizioni per i continui guasti e ritardi nei trasporti ferroviari, praticamente ogni giorno. Le Ferrovie dello Stato hanno presentato un esposto denuncia, e parlano di “circostanze altamente sospette” relative ai guasti della rete. Senza tanti giri di parole, sospettano boicottaggi. Per la Lega l'opposizione fa “sciacallaggio”, ma anche le Regioni chiedono al ministro Salvini di agire, e Italia Viva, oltre a presentare una petizione per chiedere le sue dimissioni, stigmatizza i silenzi di Giorgia Meloni. Meloni che, nel giorno del suo compleanno ad Abu Dhabi ha firmato un accordo a tre tra Italia, Albania ed Emirati Arabi Uniti, per la produzione di energia verde in Albania e il trasporto in Italia.

Nel video l'intervista a Raffaele Speranzon, senatore Fratelli d'Italia