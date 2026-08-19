RIMINI Guasto al motore dopo il decollo: volo EasyJet rientra d’emergenza al Fellini Il velivolo diretto a Londra Gatwick era partito dallo scalo riminese alle 16.30. Il pilota ha segnalato un problema al motore sinistro ed è rientrato alle 17.10. Tutte in buone condizioni le circa 140 persone a bordo

Guasto al motore dopo il decollo: volo EasyJet rientra d’emergenza al Fellini.

Quaranta minuti di apprensione nei cieli di Rimini per un volo EasyJet diretto a Londra, costretto a rientrare all’aeroporto “Federico Fellini” poco dopo il decollo per un problema al motore sinistro.

L’emergenza si è conclusa senza conseguenze per le circa 140 persone a bordo, che stanno tutte bene. L’aereo era decollato dallo scalo riminese intorno alle 16.30. Poco dopo la partenza il pilota si è accorto di un’anomalia al motore sinistro e ha quindi deciso di interrompere il viaggio e fare ritorno al Fellini.

Immediatamente è scattato il protocollo di emergenza aeroportuale: sulla pista sono state predisposte le squadre di soccorso e sono intervenute quattro-cinque ambulanze, insieme alle forze dell’ordine e al personale dello scalo, pronte ad assistere passeggeri ed equipaggio. Il velivolo è riuscito ad atterrare in sicurezza intorno alle 17.10. Nessuna delle persone a bordo avrebbe riportato conseguenze e non risultano feriti.

Sono ora in corso le verifiche tecniche sull’aeromobile per stabilire con precisione la natura del problema che ha interessato il motore sinistro e costretto il comandante al rientro d’emergenza.





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