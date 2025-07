Guerra a Gaza, anche l'università di Urbino prende posizione: "Si al riconoscimento della Palestina"

E' una presa di posizione forte a favore della Palestina quella compiuta dal Senato Accademico dell’Università di Urbino Carlo Bo. La decisione è stata approvata nella seduta del 18 luglio 2025 e resa pubblica in queste ore.

Nel documento, l'Ateneo di Urbino innanzitutto ribadisce la propria identità fondata sui valori di pace, giustizia, libertà dei popoli e rispetto della dignità umana. In questo spirito, il Senato Accademico ha espresso "profonda preoccupazione per la catastrofe umanitaria in corso nella Striscia di Gaza e per la violazione dei diritti fondamentali del popolo palestinese".

La dichiarazione condanna esplicitamente le "gravi violazioni del diritto internazionale e dei diritti umani commesse da Israele nei territori palestinesi occupati e nella Striscia di Gaza", sottolineando che tali azioni "non possono essere in alcun modo giustificate come risposta alle azioni esecrabili compiute da Hamas". Viene ribadito con fermezza che "la protezione delle popolazioni civili e il rispetto del diritto umanitario non possono mai essere negoziabili".

L'Università di Urbino ha inoltre richiamato "l’urgenza di un impegno effettivo della comunità internazionale nell’attuazione delle risoluzioni delle Nazioni Unite e delle ordinanze della Corte Internazionale di Giustizia" emesse nel 2024 (26 gennaio, 28 marzo, 24 maggio), che "impongono a Israele l’obbligo di prevenire atti configurabili come genocidio e l’incitamento pubblico a commetterli".

Un punto saliente della dichiarazione è l'auspicio per il "riconoscimento dello Stato di Palestina da parte dell’Italia e dell’Unione Europea". Questo è visto come un "contributo concreto verso una soluzione politica fondata sul diritto all’autodeterminazione e sulla giustizia storica".

Come comunità accademica, l'Università di Urbino ha riconosciuto che "la responsabilità della conoscenza include la capacità di prendere posizione nei momenti in cui la violenza si impone come normalità". Per questo, si impegna a "vigilare sulle collaborazioni accademiche e scientifiche dell’Ateneo, valutandone la coerenza con i principi del diritto internazionale e dell’etica della ricerca, prestando attenzione ai progetti con possibile uso duale e alle attività connesse a strutture coinvolte in violazioni documentate".

L'impegno è anche a "rafforzare le relazioni accademiche, scientifiche e culturali con istituzioni palestinesi, sostenendo programmi di mobilità, cooperazione e solidarietà, e offrendo spazi per narrazioni e saperi spesso marginalizzati nei circuiti ufficiali".

Allo stesso tempo l'Ateneo riconosce la necessità di adottare uno "sguardo decoloniale" nella lettura del diritto internazionale e delle dinamiche storiche e politiche del conflitto israelo-palestinese. Questa prospettiva mira a "rendere visibili le strutture di disuguaglianza che restano nascoste nei linguaggi della neutralità giuridica e diplomatica e mettere in discussione quei quadri normativi che non riescono a nominare l’occupazione, la colonizzazione, la privazione sistematica dei diritti".

Infine, l'Ateneo auspica un "immediato “cessate il fuoco” e un ritorno alla pace e al consueto dialogo tra il popolo israeliano e palestinese", superando gli ostacoli attuali frapposti dalle rispettive entità governative.

Quella di Urbino è solo l'ultima di una serie di prese di posizione pro Palestina da parte delle università italiane. Negli ultimi giorni hanno espresso decisioni analoghe l'Università di Pisa e Bari, il primo luglio è stata quella di Padova ad intervenire mentre Bologna si espressa a metà giugno.