POLITICA ITALIA Guerra in Medio Oriente, c'è attesa per l'intervento di Giorgia Meloni in Parlamento Conte (M5S): "Non dia la disponibilità delle nostre basi militari". Intanto aumentata l'allerta sicurezza

Sono ore complicate anche per l'Italia, che ha aumentato l'allerta sicurezza dopo una conferenza telefonica convocata d'urgenza dalla presidente Meloni insieme ai vicepresidenti Tajani e Salvini, e i ministri dell'Interno, della Difesa, e dell'Economia, oltre ai Sottosegretari Mantovano e Fazzolari. La presidente del Consiglio ha poi sentito i principali leader europei, Macron, Merz e Starmer, oltre al presidente di turno del G7 Carney e i rappresentanti dei Paesi arabi, ma ha avuto una telefonata anche con la segretaria del principale partito d'opposizione, il Partito Democratico, Elly Schlein.

Giusto oggi pomeriggio è in programma l'informativa della presidente in Parlamento, e un voto sulle risoluzioni in vista del vertice Nato convocato domani e del Consiglio Ue di giovedì. Erano appuntamenti già previsti, ma che diventano ora di cruciale interesse per ascoltare il resoconto della presidente sugli ultimi sviluppi e per mettere anche le coalizioni alla prova.

A Meloni il presidente del M5S Conte ha già avanzato le sue richieste: “Le chiedo di non attendere istruzioni dall'alto e di non dare la disponibilità delle nostre basi militari per questa escalation” dice. Intanto al Viminale si è riunito il comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica: potenziate le attività di prevenzione e analisi dei rischi per la sicurezza interna, con particolare attenzione alle misure di contrasto al terrorismo.

Massima allerta anche sugli obiettivi ritenuti sensibili: attualmente, fa sapere il Viminale, sono oltre 29mila i siti sottoposti a vigilanza, tra cui oltre 10mila infrastrutture critiche. Tra questi, un migliaio circa riguardano interessi statunitensi e israeliani. Anche il Vaticano, col Giubileo, finisce tra i sorvegliati speciali. Il ministro della Difesa Crosetto ha rassicurato circa la sicurezza dei militari italiani, “i nostri non sono nel mirino, ma servono misure di protezione”, ha detto.

