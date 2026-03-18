MERCATI Guerra in Medio Oriente, l'economista Ropa: "Rischio di inflazione diffusa sui beni di consumo" Con il proseguire del conflitto la Bce "potrebbe dover riprendere il percorso di aumento dei tassi"

Quanto sono destinati a crescere i prezzi a causa della guerra in Iran? Sono in atto fenomeni speculativi? E come si comporterà la Banca Centrale Europea? Lo abbiamo chiesto all'economista Andrea Ropa.

Quali sono i possibili scenari sui mercati mentre prosegue il conflitto?

“Questa incertezza è direttamente proporzionale ai tempi di durata di questa guerra che si sta prolungando ben più del tempo che il presidente Trump aveva inizialmente previsto, nonostante egli quasi tutti i giorni dica che non c'è più nulla da distruggere, che ormai la guerra è alle ultime battute, che ormai è vinta e stravinta. E le promesse di attacchi da parte dell'Iran alle infrastrutture energetiche degli Emirati Arabi Uniti non portano a niente di buono da questo punto di vista, nel senso che i prezzi sono previsti in ulteriore aumento.

Sono in corso speculazioni in particolare sul prezzo del carburante?

È fisiologico che quando succedono questi shock - ed è così dagli anni ‘70 - vi sia una parte di speculazione. Ma è solo una parte. L’elemento oggettivo resta, il fatto che l'approvvigionamento delle materie prime - soprattutto quello che passa attraverso lo stretto di Hormuz che è il fornitore al 90% della Cina - sia estremamente più difficile. Quindi se è molto più difficile quel tipo di approvvigionamento, i prezzi delle materie prime schizzano e c'è la possibilità che uno shock di carattere energetico si possa trasferire su un'inflazione diffusa anche sul anche sul resto dei beni di consumo.

Cosa potrebbe decidere la Banca Centrale Europea?

Quello che resta il compito principale delle banche centrali è quello di tenere sotto controllo l'inflazione e per tenere sotto controllo l'inflazione c'è la possibilità di dover tirare una secchiata di acqua gelata sopra l'economia, quindi di dovere riprendere il percorso di aumento dei saggi di interesse che invece ultimamente erano andati in calo.

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