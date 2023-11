SCHERZO TELEFONICO Guerra in Ucraina: Giorgia Meloni vittima di una telefonata fake di due comici russi

Guerra in Ucraina: Giorgia Meloni vittima di una telefonata fake di due comici russi.

Giorgia Meloni è stata vittima di in una telefonata "fake" con due comici russi, Vovan (Vladimir Kuznetsov) e Lexus (Alexey Stolyarov), uno dei quali si è spacciato per il presidente della Commissione dell'Unione Africana. L'episodio risale al 18 settembre, prima dell'Assemblea Generale dell'Onu. Nel corso della telefonata la premier italiana avrebbe affermato, tra le altre cose che "c'è molta stanchezza da tutte le parti" sul conflitto in Ucraina e "si avvicina il momento in cui tutti capiranno che abbiamo bisogno di una via d'uscita". "Ho alcune idee su come gestire questa situazione - avrebbe aggiunto Giorgia Meloni - ma aspetto il momento giusto per metterle sul tavolo".

