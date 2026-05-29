Guerriglia tra ultras a Rimini: sigilli al bar usato come rifugio dai violenti

Il Questore di Rimini ha disposto la sospensione della licenza per cinque giorni per un noto bar di Rimini perché ritenuto luogo pericoloso per l'ordine e la sicurezza pubblica in applicazione dell'articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Tulps). Il cuore del provvedimento è legato ai recenti fatti di guerriglia urbana verificatisi nei pressi di via Luigi Nicolò, dove - nei giorni scorsi - una cinquantina di ultras si sono affrontati armati di bottiglie, mazze e bastoni.

Secondo le indagini condotte dagli Agenti della Divisione di Polizia Amministrativa, "buona parte delle persone coinvolte nello scontro" si trovava inizialmente nel locale per assistere in tv alla partita dei play-off di basket tra Pesaro e Rimini. Locale "ubicato a poche decine di metri da dove si sono svolti i fatti" sottolineano dalla Questura.

Dopo i tafferugli, diversi facinorosi hanno "fatto rientro nel bar, alcuni di quali - spiegano ancora gli agenti - per cercare di sfuggire ai poliziotti nel frattempo intervenuti e nel tentativo di “confondersi” con altri avventori". Da qui i controlli mirati all'interno del locale, identificando una ventina di clienti "di cui la metà con pregiudizi di polizia, anche specifici per reati commessi in manifestazioni sportive".

Così il Questore di Rimini è intervenuto con il provvedimento per "evitare il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale e per restituire un po' di tranquillità per i residenti del quartiere".

Il locale non è nuovo a provvedimenti di questo tipo. Il bar era infatti già stato chiuso per quindici giorni nell'autunno del 2025, in seguito a continue segnalazioni per schiamazzi notturni e aggressioni violente. In quell'occasione, le forze dell'ordine erano intervenute per episodi di spaccio nei bagni e, soprattutto, per un brutale pestaggio a colpi di spranga di ferro che era costato a un cliente fratture e 35 giorni di prognosi.







