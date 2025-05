RIMINI Guida con la patente sostitutiva chiesta dopo il ritiro per alcol: 64enne nei guai Denunciato per falsità ideologica dopo aver simulato lo smarrimento del documento il giorno successivo al ritiro per guida in stato di ebbrezza.

Aveva perso la patente in seguito a un incidente stradale causato dall’alcol, ma il giorno dopo si è presentato dai Carabinieri per denunciarne falsamente lo smarrimento, ottenendo così una nuova licenza di guida. A finire nei guai è un 64enne residente a Rimini, denunciato a piede libero dalla Polizia Locale per falsità ideologica aggravata.

I fatti risalgono a circa un mese fa, quando l’uomo è rimasto coinvolto in un sinistro a Rivabella, provocando anche il danneggiamento della segnaletica stradale. Gli accertamenti effettuati dal Nucleo Infortunistica della Polizia Locale di Rimini hanno evidenziato un tasso alcolemico oltre i limiti, portando al ritiro immediato della patente e alla contestazione per guida in stato di ebbrezza. Nonostante ciò, il giorno seguente l’uomo ha dichiarato il falso presso una caserma dell’Arma, sostenendo di aver smarrito la patente.

Così ha ottenuto prima un permesso provvisorio e poi un duplicato del documento. L’irregolarità è emersa grazie a un incrocio tra i verbali del sinistro e i dati informatici da parte degli agenti del Distaccamento di Viserba, che hanno ricostruito l’intera vicenda. Il 64enne è stato quindi denunciato in stato di libertà per il reato di falsità ideologica, con l’applicazione delle aggravanti previste dal codice penale.

