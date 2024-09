Guida in stato d’ebbrezza, 10 patenti ritirate a Rimini

Nell’ultimo fine settimana sono continuati i controlli da parte della Polizia Locale per il contrasto della guida in stato di ebbrezza, finalizzati alla prevenzione degli incidenti stradali. 10 le patenti ritirate a conducenti che hanno fatto registrare all’etilometro valori superiori a quelli consentiti. I controlli sono avvenuti nella notte fra venerdì e sabato scorso, con un posto di blocco nella zona di Via Tripoli, dove la pattuglia della Polizia Giudiziaria si era posizionata per monitorare la circolazione stradale.

Quasi tutte le sanzioni hanno fatto scattare la procedura penale, in quanto i tassi alcolemici accertati variavano da 1,20 a 1,48 g/l. Tra i fermati anche un diciottenne, alla guida di un veicolo con il foglio rosa. Risultato positivo al pretest, il ragazzo è stato sottoposto al controllo etilometrico dal quale emergeva un tasso alcolemico superiore a 0,50, anziché lo zero previsto dalla norma. Il giovane, sanzionato, come previsto dall'art. 186, non essendo ancora titolare di patente di guida, è stato segnalato agli organi competenti e ora non potrà conseguire la patente di guida prima di compiere 21 anni. Tra le patenti ritirate anche quella di un 33enne, che oltre allo stato d’ebbrezza accertato dallo strumento è stato sanzionato anche per sospetta assunzione di sostanze stupefacenti.