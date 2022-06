RIMINI Guida in stato d’ebbrezza: oltre 20 veicoli fermati, 6 violazioni contestate, tra cui 2 minorenni e 3 patenti ritirate

Guida in stato d’ebbrezza: oltre 20 veicoli fermati, 6 violazioni contestate, tra cui 2 minorenni e 3 patenti ritirate.

E’ stata una notte di controlli quella tra venerdì e sabato scorso per gli agenti in borghese della Squadra Giudiziaria della Polizia Locale di Rimini. Con un posto di controllo in Piazza Marvelli sono stati fermati e controllati oltre 20 veicoli tra l’una e le sette del mattino. In tutto sono state comminate 6 sanzioni per guida in stato d’ebrezza, tra cui 3 patenti ritirate e 2 sanzioni elevate a giovani neopatentati, perché sorpresi dalla pattuglia con un tasso oltre lo zero.

Un’altra ragazza a bordo di un monopattino ha fatto segnare allo strumento un tasso alcolemico pari a 1,72 grammi per litro, ovvero 3 volte superiore alla soglia. Per lei nessun ritiro di patente ma comunque la denunciata prevista dal codice della strada.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: