Guida in stato di ebbrezza a Rimini: 217 violazioni in 4 mesi

Continua l'attività di contrasto alla guida in stato di ebbrezza da parte dei vari reparti della Polizia Locale. Dall’inizio dell’anno al 30 aprile sono state 217 le violazioni per guida in stato d’ebrezza con 204 patenti sospese, 10 solo nell'ultimo sabato sera. Delle 217 violazioni per guida in stato d’ebrezza, 130 risultano quelle che hanno attivato la procedura penale, avendo fatto riscontrare un tasso alcolemico superiore allo 0,8 grammi per litro. Violazioni che oltre alla sospensione della patente di guida, per minimo sei mesi, fanno scattare anche la denuncia penale.