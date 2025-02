Guida in stato di ebbrezza, niente multa: un 50enne finisce in carcere

Un cinquantenne dovrà scontare una condanna definitiva a cinque mesi e dieci giorni di carcere, oltre a una multa di mille euro. La vicenda, riportata da Il Resto del Carlino, assume un carattere insolito: solitamente, per questo tipo di reato, le pene vengono convertite in sanzioni pecuniarie, ma in questo caso l'uomo sconterà la pena dietro le sbarre.

I carabinieri di Cesenatico hanno arrestato l’uomo in esecuzione di un provvedimento emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona. La condanna, risalente al novembre scorso, riguarda ripetute violazioni per guida in stato di ebbrezza commesse nel 2023, anche se senza conseguenze su altri automobilisti o incidenti stradali.

Il cinquantenne è stato rintracciato in una struttura alberghiera della zona e trasferito nella Casa circondariale di Forlì.

Il quotidiano sottolinea come sia insolito che una condanna per questo tipo di infrazione conduca alla detenzione effettiva: nella maggior parte dei casi, si ricorre a oblazioni o sanzioni pecuniarie. L'uomo, invece, non ha provveduto a gestire la propria situazione legale o, semplicemente, ha lasciato che la giustizia facesse il suo corso, finendo così in carcere.