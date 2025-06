CRONACA Guida ubriaco a zigzag a Santarcangelo: tasso alcolemico record, auto sequestrata Fermato un trentenne già sanzionato nel 2023: etilometro vicino a 3 grammi per litro, sei volte oltre il limite

Guida ubriaco a zigzag a Santarcangelo: tasso alcolemico record, auto sequestrata.

È stato deferito all’Autorità giudiziaria un trentenne residente a Santarcangelo, fermato dalla Polizia Locale mentre guidava in evidente stato di ebbrezza con un tasso alcolemico elevatissimo.

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di domenica 15 giugno, lungo via Santarcangiolese (Strada provinciale 14), dove una pattuglia ha notato una Fiat 500X procedere a zigzag.

L’uomo, in condizioni di forte alterazione, è stato sottoposto al test con etilometro: il risultato ha sfiorato i 3 grammi per litro, valore sei volte oltre il limite legale di 0,5 g/l previsto dal Codice della Strada.

Già sanzionato nel 2023 per guida in stato di ebbrezza, il conducente è stato nuovamente denunciato. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro, in vista della confisca.

La Polizia Locale ricorda i rischi gravissimi legati alla guida in stato di alterazione e rinnova l’invito alla massima responsabilità da parte degli automobilisti.

