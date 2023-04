RIMINI Guidava camion ma deve scontare oltre un anno di carcere

Guidava camion ma deve scontare oltre un anno di carcere.

Una pattuglia della polizia stradale di Forlì ieri sera durante normali controlli ha fermato un camionista all'altezza del casello di Rimini sud della A14. L'uomo risultava partito dal comasco per consegnare pannelli di plastica ad Ancona, ma sui suoi documenti qualcosa non tornava. I poliziotti lo hanno, perciò, condotto in caserma per approfondimenti e, dopo aver spulciato database e banche dati, hanno accertato che nei suoi confronti era stato emanato un ordine di carcerazione dalla Procura presso la Corte d'Appello di Torino: infatti l'uomo, un 38enne straniero, deve scontare la pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione per furto aggravato. Ultimati gli accertamenti del caso, per lui si sono aperte le porte del carcere di Forlì.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: