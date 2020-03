IL CONTAGIO IN ITALIA Guido Bertolaso: "Sono positivo al coronavirus ma vincerò la battaglia" In quarantena anche il presidente della Regione Marche Ceriscioli

Dopo aver fornito numeri lievemente incoraggianti rispetto ai contagiati e ai decessi, il capo della protezione civile Angelo Borrelli in una intervista a Repubblica sostiene che “il rapporto di un malato certificato ogni dieci non censiti è credibile”, il che vuol dire che in Italia i contagiati sarebbero almeno 600mila. In una conferenza stampa il commissario per l'emergenza Arcuri ha annunciato il trasferimento di 500 infermieri su base volontaria nelle zone più colpite, e che sono in arrivo 8 milioni di mascherine dalla Cina. Intanto arriva l'annuncio di Guido Bertolaso, consulente della Lombardia per l'emergenza: “Sono positivo al coronavirus – scrive su Facebook – ma vincerò la battaglia”. Notizia che ha portato il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli a mettersi in quarantena. Lo rendono noto fonti dell'ente. Ieri Ceriscioli ha partecipato, con guanti e mascherina, a riunioni ad Ancona con l'ex capo della Protezione civile Guido Bertolaso.

Giuseppe Conte parlerà alle Camere domani sull'emergenza coronavirus, e lavora ad un nuovo decreto per aprile. Da ieri tutto chiuso e gente a casa anche in Gran Bretagna, che ha oltre 6.600 contagi diagnosticati; la Germania ha accolto più di dieci pazienti italiani, è il primo Paese a farlo.



