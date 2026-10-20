CRONACA Hacker arrestato a Riccione, il Tar annulla il decreto di estradizione negli Usa Accolto in parte il ricorso del 43enne kazako Khlynovskiy. Per i giudici il ministro Nordio non ha valutato adeguatamente la proposta di collaborazione sulla cybersicurezza. L'uomo è tornato in libertà.

Hacker arrestato a Riccione, il Tar annulla il decreto di estradizione negli Usa.

Il Tar del Lazio ha annullato il decreto che autorizzava l’estradizione negli Stati Uniti di Roman Yuryevich Khlynovskiy, il 43enne kazako arrestato a Riccione nel luglio 2025 mentre era in vacanza con la famiglia. Il provvedimento era stato firmato il 17 febbraio dal ministro della Giustizia Carlo Nordio. Accolto in parte il ricorso degli avvocati Alexandro Maria Tirelli e Francesca Monticone. L’uomo, detenuto nel carcere di Ferrara, è tornato in libertà.

L’operazione era stata condotta dalla Polizia Postale di Rimini, in collaborazione con l’Fbi, in esecuzione di un mandato di cattura internazionale. Durante la perquisizione nell’hotel riccionese erano stati sequestrati dispositivi informatici e migliaia di euro in contanti. Per la giustizia statunitense Khlynovskiy sarebbe coinvolto in una rete di attacchi ransomware realizzati tra il 2023 e il 2025, anche contro ospedali, con furti di dati sensibili e richieste di riscatti milionari. Le imputazioni comprendono frode, estorsione informatica e riciclaggio.

Al centro della sentenza non c’è però il merito delle accuse americane, bensì il modo in cui il ministero ha esaminato la richiesta. Il cittadino kazako aveva offerto, anche tramite una lettera a Giorgia Meloni e a Nordio, la propria collaborazione sul fronte della cybersicurezza e del contrasto alla criminalità transnazionale. Una disponibilità che, secondo il Tar, non è stata adeguatamente verificata.

Il ministro aveva definito "generica" la proposta, ma per i giudici proprio tale genericità avrebbe dovuto indurre a coinvolgere gli organismi competenti per la sicurezza nazionale, per valutarne l’effettiva utilità. Il Tar ha quindi censurato l’istruttoria svolta senza questo approfondimento e annullato il via libera all’estradizione. Il Ministero della Giustizia valuterà ora se rivolgersi al Consiglio di Stato.

Sullo sfondo resta anche il delicato tema delle possibili conseguenze dell'estradizione. Secondo la difesa, una volta negli Stati Uniti le accuse potrebbero essere riformulate fino a comprendere il reato di spionaggio, per il quale la legislazione federale americana contempla, in determinate circostanze, anche la pena di morte. Un rischio che la Corte d'appello di Bologna, come riportato dall'Ansa il 18 dicembre 2025, aveva tuttavia ritenuto insussistente.



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