Halloween di caos a Ospedaletto di Coriano: identificati un centinaio di giovani tra incendi e molotov.

Un centinaio di ragazzi, alcuni minorenni, sono stati identificati dai carabinieri durante i festeggiamenti di Halloween ad Ospedaletto di Coriano, in provincia di Rimini. Auto incendiate, balle di fieno andate a fuoco, cassonetti finiti in cenere e sterpaglie fumanti, il bilancio di quanto avvenuto durante la notte.

Circa 200 ragazzi si sono dati appuntamento attraverso i social network per sfidarsi alla "guerra dei botti". Una situazione largamente prevista dalle forze dell'ordine, tanta che la presenza di carabinieri e polizia municipale è stata cospicua. Nel corso della serata alcuni ragazzi hanno spostato in mezzo alla strada una balla di fieno e gli hanno lanciato contro una bottiglia molotov. Il fieno ha preso subito fuoco e sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Rimini.

Un ragazzo, sorpreso in strada con una tanica di benzina piena, è stato portato in caserma per l'identificazione. Segnalati anche alcuni giovani con degli estintori, che invece di usarli per spegnere gli eventuali fuochi dolosi, li hanno usati come se fosse Carnevale per spruzzarsi la schiuma addosso. I responsabili degli episodi più gravi saranno denunciati all'autorità giudiziaria.

