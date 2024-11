CRONACA Halloween violento a Longiano: denunciati cinque minorenni per aggressione Il gruppo, travisato con maschere horror, ha aggredito due coetanei. Un 15enne finisce operato al volto.

Cinque ragazzi di età compresa tra i 13 e i 15 anni, residenti a Longiano, sono stati denunciati dai Carabinieri per lesioni personali aggravate, violenza privata, minaccia e percosse. Durante i festeggiamenti di Halloween, approfittando della confusione, il gruppo ha preso di mira un 13enne, minacciandolo e insultandolo. Quando il fratello maggiore, di 15 anni, è intervenuto per difenderlo, i giovani lo hanno circondato e picchiato brutalmente con calci, pugni e una testata in volto.

I due fratelli sono finiti in ospedale, con il 15enne sottoposto a un intervento chirurgico per le gravi lesioni subite e una prognosi di 30 giorni. Gli aggressori, travisati con maschere horror, si sono rapidamente dileguati, ma le indagini dei Carabinieri, avviate dopo la denuncia dei genitori delle vittime, hanno permesso di identificarli. Ora i cinque minorenni dovranno rispondere davanti all’Autorità giudiziaria minorile dei reati loro contestati.

