VISERBA Hashish nascosta nel frigorifero: arrestato 23enne. A maggio un altro caso nella stessa abitazione La Polizia Locale ha sequestrato circa 350 grammi di droga, contanti e materiale per il confezionamento. L'indagine partita dalle segnalazioni dei residenti per un sospetto viavai

Hashish nascosta nel frigorifero: arrestato 23enne. A maggio un altro caso nella stessa abitazione.

Quattro panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 350 grammi, nascosti nel frigorifero di casa. È quanto hanno trovato questa mattina, venerdì 7 agosto, gli agenti della squadra di polizia giudiziaria della Polizia Locale di Rimini durante una perquisizione in un appartamento di Viserba.

In manette è finito un 23enne, arrestato con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'abitazione era già finita sotto la lente degli investigatori pochi mesi fa. Nello stesso appartamento, lo scorso maggio, era stato infatti arrestato un altro uomo, trovato in possesso di circa un chilo e 700 grammi di sostanze stupefacenti di vario tipo.

Il giovane arrestato oggi non è la stessa persona, ma occupava il medesimo alloggio. L'operazione di questa mattina è arrivata al termine di un'attività investigativa avviata nei giorni scorsi dopo alcune segnalazioni dei residenti della zona. Oltre ai circa 350 grammi di sostanza stupefacente, gli agenti hanno sequestrato 100 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio, e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Gli accertamenti sono poi proseguiti per chiarire a quale titolo il giovane occupasse l'appartamento. Gli agenti hanno così contattato il proprietario dell'immobile, al quale è stato notificato un verbale per non aver comunicato la presenza del nuovo occupante. Per il 23enne è scattato l'arresto con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. Condotto davanti al giudice del Tribunale di Rimini per il processo per direttissima, l'arresto è stato convalidato ed è stata disposta nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.



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