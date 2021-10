SANITÀ HIV: in Emilia Romagna 209 diagnosi nel 2019, a Rimini e Parma i valori più alti Test rapidi gratuiti a Riccione fino a domani durante la 13esima edizione di Icar (Italian Conference on AIDS and Antiviral Research)

Riccione in questi giorni capitale della prevenzione contro l'Aids. Fino a domani in Piazzale Ceccarini chiunque potrà farsi un test rapido gratuito per l'Hiv. L'Aids, soprattutto durante la pandemia da Covid, è passato in secondo piano ma resta un'emergenza mondiale e dunque occorre continuare a mantenere alta l'attenzione sulla prevenzione. Durante la 13esima edizione di Icar - Italian Conference on AIDS and Antiviral Research – diffusi gli ultimi dati riferiti all'Emilia Romagna. Nel 2019, 209 le nuove diagnosi in regione, nella stragrande maggioranza tra gli uomini. I valori più alti nelle province di Rimini e Parma. La principale modalità di trasmissione resta quella sessuale e quella eterosessuale supera quella omo o bi-sessuale. La scienza ha tuttavia compiuto passi enormi negli ultimi anni.

Nel servizio la Prof.ssa Annamaria Cattelan, Direttore Unità Operativa Complessa Malattia Infettive e Tropicali, Azienda Ospedaliera Padova

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: